Zes arrestaties in Brabant voor witwassen

De politie heeft deze week zes personen aangehouden op verdenking van witwassen. Het gaat om twee inwoners uit Son en Breugel van 30 en 33. De andere vier aangehouden verdachten in de leeftijd van 60 tot 75 jaar komen uit Eindhoven en Geldrop. Zij hebben een faciliterende rol gespeeld in de praktijken van de verdachten uit Son en Breugel.

Bijstand

De twee verdachten uit Son en Breugel genoten jarenlang van een bijstandsuitkering, maar volgens de politie was het opvallend dat er voor de woning zowel overdag als ’s nachts een auto uit het duurdere segment werd gezien.

Grote geldstortingen

Uit onderzoek werd duidelijk dat de auto, net als een eerdere aangeschafte auto op naam van familieleden was gezet. Het onderzoek bracht ook aan het licht dat de tenaamgestelde van de auto’s met regelmaat grote constant stortingen deed bij geldautomaten. Volgens de politie ging het om een zogenaamde schijnconstructie met als doel andere niet legale inkomsten te verhullen om zo luxe auto’s aan te schaffen.

Huiszoeking

Bij een huiszoeking eerder deze week in diverse woningen in Son en Breugel en Geldrop werden grote sommen contant geld aangetroffen waarvan de precieze herkomst onduidelijk is. Het geld en de bewuste auto zijn in beslag genomen. Hoeveel contant geld er in beslag is genomen, meldt de politie niet. Van de Eindhovense verdachte zijn een bestelbus en gereedschappen in beslag genomen.

Alle zes personen zijn inmiddels vrijgelaten maar blijven wel verdachten. Het OM zal op een later moment bepalen wat er met hen gebeurt.