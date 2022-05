Zes arrestaties na invallen in Enschede

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend in twaalf panden in Enschede en één pand in Delden invallen gedaan. Daarbij zijn zes verdachten opgepakt. Ze worden in verband gebracht met betrokkenheid bij wietkwekerijen en deelname aan een criminele organisatie.

De meeste invallen vonden plaats aan de Burgemeester Jacobsstraat. Bij de invallen waren ongeveer 180 agenten betrokken.

Naast medewerkers van de Dienst Speciale Interventies en Ondersteuningsgroepen waren ook politieagenten van de Landelijke Eenheid aanwezig. Deze hielpen bij het assisteren met het scannen van de panden op verborgen ruimtes waarin mogelijk wapens, geld en drugs zaten.

Tevens zijn speciale geld-, wapen- en drugshonden ingezet bij de doorzoekingen. De politie sluit meer aanhoudingen en invallen niet uit.