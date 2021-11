Zes Britten opgepakt in Antwerps cocaïneonderzoek

Connect on Linked in

De drugsafdeling van de federale gerechtelijke politie Antwerpen heeft afgelopen week een Britse criminele organisatie ontmanteld die betrokken zou zijn bij internationale en grootschalige cocaïnesmokkel. Opvallend is dat zij gebruikmaakten van woningen die verhuurd werden via Airbnb of Booking.com. Dat meldt het parket Antwerpen zondag.

Uitvalsbasis en opslagplaats

Uit onderzoek zou blijken dat een groep Britse criminelen grote ladingen cocaïne zou verhandelen. De cocaïne zou via de Antwerpse haven binnengesmokkeld zijn. De criminelen maakten gebruik van woningen die verhuurd werden via Airbnb of Booking.com. Deze woningen werden gebruikt als tijdelijke uitvalsbasis en als opslagplaats voor de ladingen cocaïne.

Partijen coke

Naar aanleiding van verschillende huiszoekingen in opdracht van de onderzoeksrechter in Antwerpen werd eerder deze week in een huurpand in Kalmthout ongeveer 580 kilo cocaïne onderschept. In een huurappartement in Sint-Niklaas werden 98 ingetapete pakken cocaïne gevonden die klaarstonden in reiskoffers.

Samen met behulp van de lokale politiezones Grens en Sint-Niklaas heeft de federale gerechtelijke politie zes Britse mannen tussen de 25 en 43 jaar uit de regio Londen opgepakt. Zij zitten vast. Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet.