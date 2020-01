Bij een schietpartij in een restaurant in Zuid-Duitsland zijn zes doden gevallen. Een man opende rond 12.45 het vuur op mensen in een restaurant in de plaats Rot am See, in de deelstaat Baden-Württemberg. Volgens Bild is de schutter een man van in de 30 en zijn de slachtoffers familie van elkaar.

De schutter is opgepakt. De politie gaat er vanuit dat de dader alleen handelde en gaat uit van een conflict in de relationele sfeer.