Zes Hells Angels gearresteerd op Tenerife

De Spaanse Nationale Politie heeft deze week op het Canarische eiland Tenerife zes mensen Hells Angels gearresteerd omdat ze zouden proberen met geweld andere motorclubs te verdrijven. De zes worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, vernieling, bedreigingen en onder meer (poging) afpersing.

Protectie

De zes arrestanten zijn lid van de afdeling van de Canarische Eilanden van Hells Angels Motorcycle Club (HAMC).

Het politieonderzoek begon drie jaar geleden toen er informatie binnenkwam dat de Hells Angels van plan waren het eiland Tenerife “over te nemen”.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de Hells Angels het plan hadden om Tenerife onder hun “protectie” te brengen. Dat zou volgens de politie betekenen dat andere (rivaliserende) motorclubs hun territorium niet meer konden betreden, of zich onder controle zouden moeten laten stellen van de Hells Angels.

Vernield

Verschillende leden van een niet criminele MC wilden een filiaal op het eiland openen en kregen de afgelopen jaren te maken met ernstige bedreigingen. Daarbij werden ook motors en auto’s in de buurt van hun clubhuis vernield.

17 chapters

Volgens de Spaanse politie zijn de Hells Angels vanaf 1997 officieel in Spanje actief, met nu in totaal 17 chapters. Ze zijn met name aanwezig aan de Costa del Sol, de kust van Valencia naar Alicante, rondom Barcelona en op Gran Canaria en Tenerife.

In Spanje zijn er geen landelijke of plaatselijk verboden tegen de HAMC van kracht zoals in Duitsland en Nederland.