Zes jaar cel voor 70 kilo coke en 28 kilo hasj in Limburgse woning

Een 42-jarige man uit Landgraaf is dinsdag door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en een geldboete van 25.000 euro omdat hij in zijn woning en een loods bijna 70 kilo cocaïne, ruim 2 kilo methamfetamine, 126 gram MDMA en 28 kilo hasj aanwezig had. De straf is gelijk aan de eis van justitie.

(Beeld uit archief)

Ook drie andere mannen zijn veroordeeld, voor het samen met de verdachte aanwezig hebben van ruim 62 kilo cocaïne. Aan één verdachte is twee jaar jeugddetentie opgelegd. De andere twee verdachten krijgen vijf jaar celstraf en een geldboete van 25.000 euro opgelegd.

Schietpartij

De politie ontdekte de drugs en andere goederen op 23 maart 2022 omdat er bij de woning van de 42-jarige verdachte in Landgraaf geschoten werd door een tot nu toe onbekend gebleven dader. De conclusie ligt volgens de rechtbank voor de hand dat de schutter bij de woning kwam om drugs te rippen.

Garagebox

De rechtbank houdt de man uit Landgraaf verantwoordelijk voor het bezit van materiaal voor de productie van synthetische drugs. De meeste van deze stoffen en voorwerpen werden aangetroffen in een garagebox op het perceel van de verdachte. Het ging onder andere om au-bain-mariebakken, reactievaten, waterstofgasflessen, caustic soda, amfetamine-olie, methylamine en BMK.

Belastende brieven

De verdachte zelf verklaarde dat hij de garagebox verhuurd had aan iemand anders en niets wist van deze spullen, maar de rechtbank gelooft de verdachte niet, onder andere omdat er belastende brieven bij hem zijn aangetroffen over het produceren en handelen in grondstoffen voor synthetische drugs.