Zes jaar cel voor groot 4-CMC drugslab in Rijsenhout

Op 17 februari 2024 gingen de politie en brandweer naar een loods aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout (gemeente Haarlemmermeer) na een melding over brand. In het pand trof de politie drie verdachten aan, die werden aangehouden. In de loods vond een arrestatieteam verschillende materialen en grondstoffen voor de productie van 4-CMC. Er is ook 1145 kilo 4-CMC gevonden in de loods. Daarnaast had één verdachte een grote hoeveelheid bankbiljetten in zijn zakken.