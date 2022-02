Zes jaar cel voor heroïnesmokkel van Amsterdam naar Engeland

Connect on Linked in

Een 48-jarige Bit is vrijdag in Engeland veroordeeld tot zes jaar celstraf vanwege de smokkel van zes kilo heroïne in zijn auto van Amsterdam naar Engeland. Daniel Whereatt uit Bristol werd op 18 maart 2019 bij zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk aangehouden in de haven van Dover.

Sterke brandstoflucht

Zijn auto werd doorzocht door grensbewakers nadat ze een sterke brandstoflucht in zijn voertuig roken. De voering en kussens van de achterste afdichtingen van de auto werden verwijderd en in de brandstoftanks werden achttien in tape gewikkelde pakketten gevuld met bruin poeder gevonden.

956.000 euro

Agenten van de National Crime Agency testten het poeder en zes kilo bleek heroïne te zijn met een geschatte straatwaarde van 800.000 Britse pond (ruim 956.000 euro). Nog eens twee kilo bleek paracetamol en cafeïne te bevatten, veel voorkomende versnijdingsmiddelen voor heroïne.

Telefonische analyse

Whereatt vertelde NCA-officieren dat hij een dag in Dunkirk was geweest, waar hij in zijn auto had geslapen voordat hij terugkeerde naar het VK. Uit telefonische analyse bleek echter dat de Brit in werkelijkheid in Amsterdam was op het moment dat hij beweerde in Dunkirk te zijn geweest.

Zijn dna werd ook gevonden op een schroevendraaier en een metalen vijl naast de brandstofzender waar de drugs werden gevonden.

Bekentenis

Whereatt pleitte op 4 januari schuldig aan het importeren van zes kilo heroïne. Hij is vrijdag door het Canterbury Crown Court veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.