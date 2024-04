Zes jaar geëist tegen 35-jarige verdachte voor schietpartij op verjaardag

Connect on Linked in

Justitie heeft dinsdag zes jaar celstraf geëist tegen een 35-jarige man die een andere man neerschoot in een overvol café in Den Haag. Het was de gewelddadige uitkomst van een ruzie om een gereserveerd tafeltje. Het slachtoffer vierde die avond zijn verjaardag.

Knal

Op 6 augustus 2023 worden de bezoekers van de Brazuka Bar in het centrum van Den Haag opgeschrikt door een harde knal. In het kleine, overvolle café is geschoten en er ligt een man op de dansvloer te bloeden met een schotwond in zijn been. Het slachtoffer is een 36-jarige man uit Den Haag. De kogel explodeert, waardoor zijn scheenbeen verbrijzeld wordt.

Het slachtoffer viert die avond zijn verjaardag in de Haagse bar aan de Herenstraat. Als er op een gegeven moment een ruzie ontstaat met een andere groep over een voor het feestje gereserveerde tafel slaat de vlam in de pan. Getuigen verklaren later bij de politie dat de ruzie om het tafeltje uitdraaide in een handgemeen en dat de verdachte vervolgens een vuurwapen pakte en schoot.

Arrestatie

Na onderzoek naar de identiteit van de schutter, houdt de politie 10 dagen na de gebeurtenis de inmiddels 35-jarige verdachte J. L. aan. Op camerabeelden is te zien dat hij de bar binnengaat, en 20 seconden na het schieten de bar weer verlaat en naar de parkeergarage loopt.

Ook blijkt uit onderzoek aan zijn telefoon dat hij bekend is met het bezit van vuurwapens. Zo worden er op zijn telefoon meerdere afbeeldingen van vuurwapens aangetroffen. Tot slot zijn er meerdere getuigen die verklaren dat de verdachte de persoon is die schoot.

Korte afstand

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er dan ook sprake van een poging tot doodslag: ‘Verdachte heeft tijdens een avond stappen een conflict beslecht met vuurwapengeweld te midden van feestende mensen in een overvolle bar. Hij heeft van korte afstand geschoten op het slachtoffer en hem in zijn been geraakt, waardoor hij met een met stalen platen gefixeerd been door het leven moet’, aldus de officier van justitie.

Strafverzwarend

De officier rekent het de verdachte ook aan dat hij heeft geschoten in een overvol café, waarbij het voor omstanders ook moeilijk was te vluchten: ‘Ik kom weliswaar niet tot een bewezenverklaring van de poging doodslag ten aanzien van deze groep. Wel neem ik dit mee als strafverzwarende omstandigheid. Met zijn handelen heeft verdachte bijgedragen aan angstgevoelens van hen, en aan de samenleving als geheel.’ Ze eiste een gevangenisstraf van zes jaar.

Telefoon

Verdachte J. L. ontkende gisteren bij de rechter dat hij geschoten heeft in Brazuka, schrijft het Algemeen Dagblad: ‘Ik zat de hele tijd op een kruk aan de bar, en was met mijn telefoon bezig.’ Hij hoorde het schot niet eens, stelde hij.

Volgens zijn advocaat heeft de politie een onvolledig onderzoek uitgevoerd, onder alleen maar vrienden van het slachtoffer. ‘Onafhankelijke getuigen zijn niet verhoord.’ Niemand zou de verdachte ook hebben zien schieten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.