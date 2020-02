Zes jaar voor gewelddadige woningoverval

Connect on Linked in

Drie mannen die in december 2018 een gewelddadige en gewapende woningoverval pleegden in De Krim op een bejaarde vrouw zijn door de rechtbank Zwolle veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 jaar. Ze sloten de 82-jarige vrouw op in de meterkast. Ze werd pas 15 uur later bevrijd door vriendinnen nadat ze niet kwam opdagen bij haar volksdansgroep.

Taser

De verdachten zijn een 46-jarige man uit Hoogeveen, een 44-jarige man uit Coevorden en een 20-jarige man uit Drachten. De rechtbank vindt hen alle drie even schuldig.

Op de avond van 10 december 2018 zette de 44-jarige man de twee andere mannen af bij de woning van de vrouw, in de gemeente Hardenberg. Hij gaf hen een taser en instructies. Op het moment dat de vrouw even later haar kat naar buiten liet, stond ze oog in oog met de 20-jarige man, die een bivakmuts droeg. De man duwde de vrouw terug de woning binnen en op dat moment kwam de 46-jarige man erbij. Het plan liep anders dan verwacht. De 46-jarige man taserde zichzelf en werd daarbij onwel. De 20-jarige duwde daarop de hoogbejaarde vrouw in de meterkast en draaide de deur op slot. In paniek belde hij de 44-jarige man op om naar de woning te komen om te helpen.

Plan gesmeed

Twee weken voor de overval waren de 44-jarige en 46-jarige man al bij de vrouw langs geweest om oud ijzer te halen. Ze zagen toen bij haar bepaalde spullen staan. De drie wilden een zitmaaier en een elektrische fiets uit de woning van de vrouw weghalen.

Volgens de rechtbank hadden hadden de mannen samen een plan gemaakt om de vrouw te overvallen en afgesproken dat er geweld gebruikt zou worden.

De rechtbank rekent het de mannen zwaar aan dat ze er totaal geen rekening mee hielden dat de overval en het opsluiten erg traumatisch zou zijn voor de vrouw.

