Zes Schiphol-medewerkers aangehouden voor cocaïnesmokkel

Een speciaal team van de Koninklijke Marechaussee, de Douane en de FIOD hebben zes mannen opgepakt voor internationale drugshandel. Ze werkten bij bedrijven op en rond Schiphol waardoor ze toegang hadden tot de luchthaven.

De zes mannen in de leeftijd van 32 tot 51 jaar zijn afkomstig uit Diemen, Almere en Amsterdam. Zij worden verdacht van het invoeren van partijen cocaïne via Schiphol of het treffen van voorbereidingshandelingen daartoe. Zij vormden volgens het Openbaar Ministerie een crimineel samenwerkingsverband.

Doorzoekingen

De mannen werkten onder meer in de logistieke sector, de transportsector en de pakketbezorging bij bedrijven op en rond Schiphol. In het onderzoek zijn diverse woningen, bedrijfspanden en voertuigen doorzocht. Hierbij heeft het onderzoeksteam onder andere administratie, telefoons, voertuigen, een stroomstootwapen en circa 124.000 euro aan contanten en crypto-valuta in beslag genomen.

Houten pallets uit Suriname

Het onderzoek startte nadat het Cargo Harc-Team Schiphol informatie had ontvangen over cocaïnesmokkel in houten pallets uit Suriname. Hierbij kwam een 51-jarige inwoner uit Diemen als zogenaamde ‘luchthavenmakelaar’ in beeld, die vragen c.q. opdrachten kreeg om via Schiphol cocaïne binnen te laten brengen. Een oud-luchthavenmedewerker, een 48-jarige inwoner van Almere, fungeerde als liaison tussen de luchthavenmakelaar, de uithalers en chauffeurs die de partijen verder Nederland in moesten brengen.

Voorgeleid

Het onderzoek wordt voortgezet, meldt de Koninklijke Marechaussee. Drie verdachten zitten in voorlopige hechtenis en de andere verdachten zijn deze week aangehouden en worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.