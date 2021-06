Zes ton hasj onderschept op narcoboot bij Sardinië, drie Bulgaren opgepakt

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Spaanse politie meldt dat het zes ton hasj in beslag heeft genomen op een narco-zeilboot in de internationale wateren van de Middellandse Zee. De partij sofdrugs was onderweg naar Europa. Drie opvarenden van Bulgaarse afkomst zijn gearresteerd.

Smokkel hasj en coke

Het onderzoek begon toen de Britse National Crime Agency een onderzoek startte naar een ”machtige” Bulgaarse organisatie, die zich naar verluidt bezighield met de aankoop van zeilboten in Turkije voor de smokkel van hasj en cocaïne. In mei werd bekend dat er twee boten bestonden die de organisatie had verworven en waaraan de leden werkzaamheden zouden uitvoeren om het vermogen van hun motoren aan te passen.

Brandstof op

Enkele dagen later vertrok een van de zeilboten uit de Turkse haven van Fethiye. Toen de brandstof in de buurt van Alicante op was, vlogen twee leden van de organisatie naar deze Spaanse stad en voorzagen de zeilboot vanaf een andere boot van brandstof.

De drie Bulgaarse verdachten op de narcoboot werden opgepakt vlakbij het Italiaanse eiland Sardinië. De 6.000 kilo hasj die in de boot lag is in beslag genomen. De Spaanse politie meldt dat het onderzoek loopt en dat verschillende schepen worden geobserveerd. Meer aanhoudingen in het onderzoek worden niet uitgesloten.