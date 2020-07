Zes verdachten opgepakt na vondst drugslab in Vleuten

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagnacht in Vleuten een drugslab aangetroffen. Daarbij zijn zes mensen aangehouden. Het gaat om een lab waar vermoedelijk amfetamine werd geproduceerd. In een woning van één van de verdachten in Eindhoven werd een vuurwapen gevonden.

Werkend lab

Bij de recherche in Oost-Brabant liep al langere tijd een onderzoek naar een 39-jarige man uit Eindhoven, die als laborant het chemische proces begeleidt. Een arrestatieteam deed donderdagnacht een inval in zijn woning aan de Ter Weydeweg in Vleuten. In de kelder van de woning werd een draaiend drugslab aangetroffen. In het lab werd vermoedelijk amfetamine geproduceerd. Ook werd bij de doorzoeking een hoeveelheid amfetamine aangetroffen.

Twee vrouwen

Tijdens de inval werden zes personen aangehouden in het huis, waarvan de 39-jarige en een 41-jarige Eindhovenaar de hoofdverdachten zijn. Daarnaast werden ook twee mannen en twee vrouwen uit Vleuten aangehouden. Zij zijn de bewoners van het huis. Ook in Eindhoven zijn drie locaties doorzocht. Het gaat daarbij onder andere om de woningen van beide hoofdverdachten. Daarbij is in de woning van één van de verdachten een vuurwapen gevonden en in beslag genomen.

LFO

De specialisten van LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) zijn waarschijnlijk de hele vrijdag bezig met het technisch onderzoek in het laboratorium en de ontmanteling daarvan. Er wordt ook een inventarisatie gemaakt van de hoeveelheid chemicaliën en grondstoffen die zijn gevonden.