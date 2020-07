Zes verdachten opgepakt voor ontvoering man in Amsterdam (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagnacht zes verdachten opgepakt voor de ontvoering en gijzeling van een man in Amsterdam-West zaterdagmiddag. Een arrestatieteam wist het ontvoerde slachtoffer te bevrijden door een auto op de Amsterdamse Marnixstraat klem te rijden. Het ontvoerde slachtoffer is ongedeerd gebleven.

Een observatieteam kreeg zaterdagnacht twee auto’s in het vizier die bij de ontvoering betrokken zouden zijn. Een arrestatieteam wist in de Marnixstraat rond 01.30 één van de auto’s klem te rijden om het ontvoerde slachtoffer te bevrijden en drie verdachten aan te houden. Een omstander die geen idee wat er aan de hand was en op de situatie afrende om zich ermee te bemoeien, werd door een lid van het AT tegen de grond gewerkt.

De tweede auto werd ter hoogte van het politiebureau aan de Lijnbaansgracht klemgereden. Daar werden nog drie verdachten aangehouden.

De zes verdachten zitten vast. Naar het motief en de betrokkenheid van de verdachten wordt onderzoek gedaan. De verdachten zitten allen in beperkingen. De politie meldt dat ook in Noord-Brabant zaterdag in verband met deze ontvoering een incident heeft plaatsgevonden. Daarover is verder niets naar buiten gebracht.