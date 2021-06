Zesde verdachte aangehouden in liquidatie-onderzoek Sittard

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de poging liquidatie op Anthy P. (38), op de Bradleystraat in Sittard op 12 september vorig jaar, is woensdagochtend een 32-jarige man aangehouden. Volgens de politie gebeurde dat in de penitentiaire inrichting in Roermond.

De nieuwe verdachte was volgens de politie medeplichtigheid aan de schietpartij. Hij zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het is is zesde aanhouding in de zaak. In totaal zitten er nu vier verdachten nog vast. Twee zijn in vrijheid gesteld maar blijven wel verdachte.

Over de mogelijke rol van de nieuwe verdachte wil de politie niets meedelen. Waarvoor de man vastzit is onbekend.