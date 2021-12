Zestal aangehouden voor grootschalige drugsexport naar Scandinavië

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag bij huiszoekingen op tien locaties zes mannen tussen de 35 en 66 jaar uit Vinkeveen, Hilversum, Amsterdam en Zaandam aangehouden in een onderzoek naar grootschalige drugsexport naar Denemarken en Zweden. De criminele organisatie werd opgerold dankzij gekraakte EncroChat-berichten.

Negentien transporten

De politie deed de afgelopen maanden onderzoek naar de criminele organisatie die tussen februari 2020 en oktober 2020 middels negentien transporten op grote schaal drugs naar Scandinavië zou hebben vervoerd. In samenwerking met de Deense en Zweedse autoriteiten zijn de afgelopen tijd meerdere chauffeurs van verschillende transporten aangehouden, die werden aangestuurd en betaald door het criminele samenwerkingsverband waarvan de aangehouden verdachten deel uitmaakten.

‘Supermarket on wheels’

De Deense autoriteiten betitelden de organisatie als een “supermarket on wheels”. Uit onderschepte EncroChat-berichten bleek sprake van een duidelijke taak- en rolverdeling. De organisatie maakte gebruik van dekmantelbedrijven, geavanceerde controleapparatuur en contraobservatie.

Harley’s en Rolexen

Naast de woningen van de verdachten in Vinkeveen, Hilversum, Amsterdam en Zaandam werden ook een bedrijfspand in Nederhorst den Berg en een garagebox in Vinkeveen doorzocht. Bij de huiszoekingen zijn meerdere Harley Davidson-motoren, elf Rolex- en Breitling-horloges, diverse encrypted-telefoons, sieraden, grote contante geldbedragen, administratie over encro-namen en transporten in beslag genomen.

Stoorzenders

Ook werden peilbakens, jammers en gps-trackers in beslag genomen. Daarnaast werd beslag gelegd op diverse bankrekeningen, appartementen, een garagebox, een woning, personenauto’s en een boot. De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten. Om welke drugs het precies gaat is niet bekendgemaakt.

De verdachten zijn vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Zwolle. Ze zitten zeker twee weken langer vast.