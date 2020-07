Zestien kilo cocaïne in auto na klopjacht op snelweg

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagnacht na een klopjacht op de A16 en A58 vijftien pakketten met vermoedelijk cocaïne gevonden in een auto. De 35-jarige automobilist die achtervolgd werd door acht politieauto’s, verstopte zich in de tuin van een huis in Huijbergen, voordat hij werd opgepakt. In de auto werden vijftien drugspakketten gevonden.

Acht politiewagens

De verdachte reed rond 02.00 op de A16 bij Dordrecht. Toen hij een politieauto zag, reed hij er met hoge snelheid vandoor. Daarop zetten agenten de achtervolging in, waarbij snelheden boven 260 kilometer per uur werden bereikt. Met een versterking van nog zeven politieauto’s verliep de klopjacht onder andere via de A58 langs Etten-Leur en Roosendaal. Bij Putte vluchtte de bestuurder de Belgische grens over, waarna hij weer naar Nederland reed.

Frans kenteken

Een van de politiewagens crashte in Hoogerheide. Niemand raakte daarbij gewond. In een doodlopende straat in Huijbergen stapte de verdachte uit en ging er te voet vandoor. Uiteindelijk vond een agent met speurhond de 35-jarige man verstopt in de tuin van een huis. Hij zit vast. Uit welke plaats de man komt is niet bekend. Hij reed in een auto met een Frans kenteken.