Zeven agenten van politie Horst verdacht van strafbare feiten

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie verdenkt zeven agenten en voormalig agenten van de politie in Horst van strafbare feiten, blijkt uit onderzoek van de rijksrecherche. Dat schrijft dagblad De Limburger. Waar de agenten precies van verdacht worden is niet duidelijk. Maar uit het onderzoek blijkt dat tien zaken van de Horstse politie door de affaire ‘kapot’ zijn. Het OM moest daardoor de vervolging staken of de verdachten gingen op een andere manier vrijuit.

De onderzoeken naar de politieagenten volgden op vermoedens van valse processen-verbaal, huiszoekingen die niet volgens de regels verliepen en geweld tegen arrestanten. Mogelijk zijn verdachten veroordeeld op grond van onrechtmatig verkregen bewijs.

Ontslag

De basiseenheid Horst-Peel en Maas kwam begin 2019 in opspraak toen bleek dat agenten in hun gretigheid om criminelen te arresteren, opsporingsregels aan hun laars lapten. Het OM bekeek sindsdien 1307 zaken. Vijf agenten waren al eerder ontslagen na een disciplinair onderzoek door de politie zelf, zes anderen kregen lichtere straffen.

De politie zegt tegen De Limburger dat er nog niemand op non-actief is gezet. Het is daarom niet duidelijk of en wanneer de zeven verdachte agenten voor de rechter moeten komen. Het OM maakt in de zomer een beslissing over het rapport van de rijksrecherche. Welke van de verdachte agenten nog aan het werk zijn is evenmin duidelijk.