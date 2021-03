Zeven arrestaties, 50 kilo softdrugs en vuurwapen bij controles Amsterdam

Connect on Linked in

Bij integrale controles bij diverse woningen en voertuigen in het centrum van Amsterdam en in de jachthavens en op een bedrijventerrein in Amsterdam-Noord zijn afgelopen week zeven personen aangehouden voor drugsbezit en drugshandel. Daarnaast namen agenten ruim 50 kilo softdrugs en een vuurwapen met munitie in beslag.

Water ingesprongen

Onderdeel van de controle was een grote verkeerscontrole. Bij de controle van een zwarte Volkswagen Golf sprong één van de inzittenden met een hoeveelheid drugs het IJ in. Een andere inzittende van de auto verstopte vijftien wikkels onder een stoel. Na doorzoekingen werd bij de verdachte een grote hoeveelheid harddrugs in beslag genomen.

Stashhouse voor coffeeshops

Bij de controle op een bedrijventerrein aan de Zamenhofstraat in Amsterdam-Noord werd in één van de gecontroleerde 93 units een vuurwapen met patroonhouders en patronen aangetroffen. Tijdens een spookburgeractie stuitten agenten op een stashhouse voor coffeeshops op het Prinseneiland. Daar lag ruim 50 kilo softdrugs.

Bij een prostitutiecontrole in Amsterdam-Noord kwam een als sekshuis ingericht pand op de Polijsterweg aan het licht.

De actie was een samenwerkingsverband van de politie Amsterdam met de Omgevingsdienst, Gemeente Amsterdam, UWV, Liander, de KMAR en het LIV (landelijk informatiecentrum voertuigcriminaliteit).