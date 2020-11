Zeven arrestaties bij inval drugslab Vroomshoop

Connect on Linked in

Bij een inval in een sportschool aan de Afrikalaan in Vroomshoop heeft de politie zondagmiddag een drugslab gevonden. In het pand werden zes personen aangehouden. Een zevende had het pand net verlaten en werd onderweg opgepakt.

Specialisten hebben het lab ontmanteld en er wordt onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Bij de inval zijn gespecialiseerde eenheden ingezet. Tijdens het onderzoek is ook een woning in Beerzerveld doorzocht.

Onderzoek van experts moet uitwijzen of het lab actief was en welke drugs er, in welke hoeveelheden, werden gemaakt. De aangehouden verdachten zijn een man van 57 en een vrouw van 44 uit Ommen, twee mannen uit Arnhem van 24 en 33, een 56-jarige man uit Vroomshoop en twee mannen van 32 en 39 zonder vaste woon- of verblijfplaats.