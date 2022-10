Zeven arrestaties en 22 invallen in groot drugs- en witwasonderzoek

Print This Post

De politie heeft dinsdagochtend in een grootschalig onderzoek naar witwassen en drugshandel zeven verdachten aangehouden in Rotterdam, Bergschenhoek, Oostvoorne, Ouderkerk aan den IJssel en Amsterdam. Arrestatieteams deden op 22 locaties invallen, waaronder ook in Luxemburg en Servië.

Twee jaar onderzoek

Het onderzoek naar de criminele organisatie begon twee jaar geleden toen er informatie binnenkwam over mogelijke criminele activiteiten van de verdachten. Daarop is een team financieel rechercheurs onder leiding van het Openbaar Ministerie Rotterdam bewijs gaan verzamelen tegen de verdachten. Dat leidde dinsdagochtend tot de arrestaties en invallen.

Beperkingen

De zeven verdachten die zijn aangehouden in Rotterdam, Bergschenhoek, Oostvoorne, Ouderkerk aan den IJssel en Amsterdam zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Ook in onder meer Den Haag, Montfoort, Hoogvliet, Valkenburg en Denekamp waren invallen.

Mega-operatie

Bij de operatie zijn honderden politiemensen betrokken, waaronder arrestatieteams en een bewakingseenheid. De politie verwacht dat de doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden in Nederland en het buitenland nog de hele dag gaat duren.