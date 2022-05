Zeven arrestaties in Amsterdam voor drugs- en wapenbezit

Connect on Linked in

De politie heeft vorige week dinsdag in Amsterdam zeven verdachten aangehouden op verdenking van drugs- en wapenbezit. Bij de arrestaties en latere doorzoeking van een woning trof de politie onder andere twee kilo cocaïne, wiet en een vuurwapen aan. Drie van de zeven verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten voorlopig vast. De andere vier zijn op de dag van de aanhouding heengezonden.

Agenten zagen op 10 mei op de A4 twee voertuigen rijden die contact met elkaar zochten. Deze werden gevolgd naar een adres in Amsterdam. Toen de agenten zagen dat de inzittenden mogelijk strafbare goederen aan elkaar overdroegen, werd besloten de betrokken voertuigen en inzittenden te controleren.

Verborgen ruimtes

Tijdens het doorzoeken van een van de voertuigen is op de bijrijdersstoel en in een verborgen ruimte in totaal twee kilo cocaïne aangetroffen. Ook in het andere voertuig werd een verborgen ruimte aangetroffen. De goederen en voertuigen zijn in beslag genomen.

Doorzoeking

Diezelfde avond vond er een doorzoeking plaats in de Amsterdamse woning van één van de verdachten. Hierbij zijn onder andere wiet, een vuurwapen en een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachten komen uit Leidschendam, Den Haag en Amsterdam en zijn tussen de 25 en 38 jaar oud.