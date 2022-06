Zeven arrestaties in Antwerps onderzoek naar 1,7 ton cocaïne

Connect on Linked in

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft donderdagochtend zeven arrestaties verricht in een onderzoek naar de import van 1,7 ton cocaïne in een loods in Wijnegem. Dat meldt het Antwerpse parket. De partij drugs werd op 16 maart 2022 gevonden nadat de politie een melding binnenkreeg over verdachte praktijken in een loods aan de Merksemsebaan in Wijnegem.

Nederlandse bestelwagen

Toen de politie arriveerde, sloegen drie verdachten op de vlucht in een auto. Tijdens onderzoek in de loods werden in een Nederlandse bestelwagen pakken cocaïne gevonden. In het magazijn lagen ook pakketten cocaïne. In totaal gaat het om 1.700 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 45,9 miljoen euro.

Volgens het parket wijst alles erop dat ter plaatse een uithaling of verdeling van een partij cocaïne plaatsvond.

Huiszoekingen

Drieënhalve maand na de cocaïnevangst zijn donderdagochtend door de Federale Gerechtelijke Politie gelijktijding huiszoekingen gedaan in Antwerpen, Deurne en Merksem. Daarbij zijn zeven verdachten gearresteerd: zes mannen tussen 20 en 42 jaar en een 24-jarige vrouw.

De onderzoeksrechter zal over hun aanhouding beslissen en bepalen of ze langer vast blijven zitten.