Zeven arrestaties voor witwassen en cocaïnehandel (VIDEO)

In een groot internationaal onderzoek naar ondergronds bankieren en cocaïnehandel hebben de politie Oost-Nederland en de FIOD in samenwerking met internationale opsporingsinstanties dinsdag en woensdag zeven verdachten aangehouden. Dat gebeurde in Nederland en Spanje. In totaal zijn in het onderzoek ongeveer dertig verdachten aangehouden. Ook in Frankrijk en Roemenië zijn doorzoekingen geweest en arrestaties verricht.

De aangehouden verdachten binnen het Nederlandse onderzoek van de politie Oost-Nederland zijn een 47-jarige vrouw uit Den Haag, een 25-jarige man uit Amsterdam, een 43-jarige man uit Waardenburg, een man (67) en vrouw (39) uit Rucphen, een 63-jarige man uit Hellouw en een 35-jarige vrouw uit Roemenië. De verdachten zijn volgens de politie op verschillende plaatsen aangehouden. De mannen en vrouwen worden allemaal verdacht van witwassen en/of handel in harddrugs.

Sleutelfiguren

Met het onderzoek en de arrestaties zijn de politie en FIOD er naar eigen zeggen in geslaagd een netwerk van ondergrondse bankiers bloot te leggen en sleutelfiguren op te sporen. Daarnaast is met de arrestaties ook een netwerk van cocaïne-importeurs opgerold.

‘De internationale drugshandel is gebaat bij het gebruik van ondergronds bankieren om zo de aan- en verkoop van partijen drugs te financieren en/of hun criminele verdiensten te verplaatsen naar locaties om daar vervolgens te investeren in luxegoederen’, aldus de politie.

Pgp-telefoons

Het rechercheteam, dat gespecialiseerd is in financiële strafrechtelijke onderzoeken, startte in de zomer van 2021 een onderzoek naar ondergronds bankieren en cocaïnehandel. Dat gebeurde na het onderscheppen van versleutelde pgp-berichten. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat enkele verdachten zich bezighielden met geldstromen van verschillende criminele groeperingen. Dit ging om miljoenen euro’s per maand. De werkwijze lijkt op dat van een gewone bank, maar dan zonder garanties en met crimineel verkregen geld.

Twee miljoen euro

Binnen het Nederlandse deel van dit internationale onderzoek zijn dinsdag 28 maart meerdere doorzoekingen geweest. Dat gebeurde in Hellouw, Spijkenisse, Waardenburg, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rucphen. Daarbij zijn woningen, bedrijfspanden en auto’s doorzocht. Alleen al in Hellouw is ruim één miljoen euro aan contanten aangetroffen.

Exclusieve whisky’s

In totaal is ruim twee miljoen euro en verschillende auto’s met verborgen ruimtes in beslag genomen, evenals zeer luxe artikelen waaronder een exclusieve whiskyverzameling en horloges. Ook is veel administratie in beslaggenomen en verschillende gegevensdragers. Internationale diensten hebben in verschillende landen beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed.

Frankrijk

Bij de acties werkte de politie van Oost-Nederland nauw samen met de FIOD, het Openbaar Ministerie, de recherche van Frankrijk (Police Judiciaire de Nice) en de gerechtelijke autoriteiten in Frankrijk (JIRS Marseille). Zij werken samen onder een coördinerende rol van Eurojust.

Soortgelijk onderzoek

Maandag werden in een soortgelijk onderzoek vijf mannen tussen 45 en 73 jaar in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalig ondergronds bankieren en witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden. Vier verdachten blijven langer vastzitten.

Ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij binnen een netwerk van ondergrondse bankiers grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of worden omgezet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan.