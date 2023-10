Zeven explosies binnen veertien uur

Connect on Linked in

Tussen donderdagavond en vrijdagochtend hebben er maar liefst zeven explosies plaatsgevonden in de Randstad. Twee explosies waren in Rotterdam, de andere waren in Spijkenisse, Amsterdam, Diemen, Den Haag en Wassenaar.

Beeld: bij een explosie bij een flat aan de Tjalk in Diemen-Noord raakte de portiek compleet verwoest (foto: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Motorkap



Donderdag rond 18.00 was er een explosie bij een woning aan de Oostkade in Spijkenisse. De voordeur van de woning liep schade op. Op de Lindsesingel in Rotterdam-Schiebroek was er iets na 23.00 een explosie onder de motorkap van een geparkeerde auto. Het voertuig liep behoorlijke schade op. Opvallend is dat de auto aan beide kanten geen kentekenplaten heeft.

Om 08.00 vrijdagochtend is er een explosief afgegaan op de stoep voor een huisartsenpraktijk aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Zuid. De explosie lijkt gericht te zijn aan de aanwezige camerapaal van de gemeente, die daarna niet meer werkte.

Sportschool

Rond 03.10 was er een ontploffing bij een sportschool aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam Nieuw-West. Meerdere ramen sneuvelden door de knal. De Teamleider Explosieven Verkenningseenheid (TEV) en specialisten van de Forensische Opsporing (FO) hebben ter plaatse onderzoek verricht. Op 9 augustus 2023 vond er op dit adres ook al een explosie plaats. Een mogelijk verband tussen beide explosies wordt door de recherche onderzocht.

Ravage

Rond 04.08 was er een explosie bij een flat aan de Tjalk in Diemen-Noord. Ter plaatse treffen agenten een enorme ravage aan, waarbij de portiek compleet is verwoest. Ook hier vielen geen gewonden.

Ook in Wassenaar en Den Haag was het raak. Bij een explosie rond 01.40 is een portiek aan de Burmanlaan in Wassenaar beschadigd geraakt. Een portiekdeur vatte vlam, maar deze kon door de bewoners snel geblust worden.

Den Haag

Bij een explosie bij een woning aan de Newtonstraat in Den Haag raakte rond 03.10 de voordeur zwaar beschadigd. Vier auto’s in de omgeving van de woning raakten ook beschadigd. Ook hadden vier andere panden ruitschade.

In alle gevallen raakte er niemand gewond. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden.