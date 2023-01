Zeven jaar cel geëist tegen Amersfoorter voor grootschalige harddrugshandel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Utrecht zeven jaar celstraf geëist tegen de 45-jarige J.K. uit Amersfoort. De man wordt verdacht van grootschalige handel in harddrugs. Ook zou hij bijna 30.000 euro hebben witgewassen.

EncroChat



Volgens justitie heeft de Amersfoorter medio 2020 72 kilo MDMA (de werkzame stof in xtc) in zijn bezit gehad. Een groot deel daarvan zou hij verhandeld hebben. Uit onder meer EncroChat-gesprekken blijkt volgens het OM dat de verdachte in 2020 dichtbij de import en export van harddrugs zit.

‘De gesprekken laten zien dat verdachte voornamelijk in de in- en verkoop van MDMA zit, zowel brokken als pillen. Verder is hij thuis in ketamine, (meth)amfetamine, LSD, 2CB en cocaïne’, aldus de officier van justitie.

Ook zou J.K. zich in de visie van het OM schuldig hebben gemaakt aan het betrekken van anderen bij drugshandel, door deze personen van onder meer middelen en informatie te hebben voorzien.

Daarnaast wordt hij vervolgd voor het witwassen van 29.900 euro. Dit bedrag werd in zijn woning aangetroffen en is volgens het OM verdiend met het plegen van misdrijven.

Fors strafblad



Bij het bepalen van de strafeis is onder andere gekeken naar het lange strafblad van de verdachte.

‘Dit, in combinatie met het ontbreken van legaal inkomen, rechtvaardigt de conclusie dat verdachte al lange tijd stevig is ingebed in de criminele onderwereld. Verdachte lijkt bijzonder hardleers en dat acht ik in sterke mate strafverzwarend’, aldus de officier van justitie.

Het OM eist zeven jaar celstraf. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.