Zeven jaar cel voor grote cocaïnesmokkel tussen avocado’s

Een 29-jarige man uit Den Haag en een 64-jarige man uit Noorden (Z-H) zijn door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot gevangenisstraffen van zeven jaar cel. Zij smokkelden ruim 1.100 kilo cocaïne het land in. Twee mannen uit Delft en Den Haag (van 25 jaar) krijgen 4,5 jaar cel voor hun aandeel in het transport.

Avocado’s

In november 2018 kwam een schip de haven van Antwerpen binnen met daarop onder meer een container met avocado’s uit Colombia. De Belgische douanemedewerkers vonden tussen deze vruchten 33 sporttassen met in totaal 1.136,6 kilo cocaïne. De autoriteiten haalden de drugs uit de container en gaven de container vervolgens vrij voor verder transport om zo bij de verdachten terecht te komen. De container werd opgehaald door een chauffeur van het transportbedrijf van de 29-jarige verdachte en naar een loods van de 64-jarige verdachte in Nieuwkoop gebracht. Daar greep een arrestatieteam de eigenaar van de loods en de twee 25-jarige mannen in de kraag toen zij de container aan het lossen waren.

Grootste rol

Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er rekening mee dat de 29-jarige man de grootste rol had bij het drugstransport. De 29-jarige man regelde het transport van de container vanaf de haven naar Nederland, waarbij hij het afleveradres van de container veranderde naar de loods in Nieuwkoop. Zonder hem was deze transactie niet doorgegaan. De rol van de 64-jarige man is iets minder groot, maar omdat hij eerder verschillende keren veroordeeld is voor drugsdelicten krijgt ook hij 7 jaar cel opgelegd.

De man uit Delft was onder meer bij voorbesprekingen over het transport, regelde een busje voor het vervoer, gaf instructies aan de chauffeur en haalde de andere 25-jarige verdachte erbij. Die 25-jarige man uit Den Haag had een relatief passieve rol in het geheel, maar omdat hij eerdere veroordelingen voor drugsdelicten op zijn naam heeft staan, valt zijn straf even hoog uit als die van zijn leeftijdsgenoot.