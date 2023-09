Zeven jaar cel voor illegale handel met cryptovaluta en xtc-smokkel

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een 42-jarige man uit Zaandam veroordeeld tot zeven jaar celstraf voor het verhandelen van illegale cryptovaluta van in totaal ruim 11 miljoen dollar, fraude, xtc-transporten en andere drugsgerelateerde zaken.

Notitieboekjes

De verdachte werd in maart 2020 aangehouden in het kader van een ander drugs- en witwasonderzoek. Bij het doorzoeken van zijn woning trof de politie in het plafond van de badkamer verschillende notitieboekjes aan. In één van die boekjes had de verdachte vijf rijen van twaalf losse woorden genoteerd. Dit bleken zogeheten “mnemonic phrases” te zijn, voor het openen of herstellen van een “cryptovaluta wallet”. In één van de 5 wallets vond voor zo’n 3,5 miljoen dollar aan transacties plaats.

780 transacties

Daardoor werd een vervolgonderzoek ingesteld naar de verdachte. Hieruit bleek volgens de rechtbank dat hij tussen januari 2017 en maart 2022 als tussenpersoon cryptovaluta over de hele wereld verhandelde. Het ging in totaal om 780 transacties met een geschatte waarde van ruim 11 miljoen dollar. Per transactie ontving de verdachte een zeer hoge commissie, namelijk 4 tot 6 procent van het verhandelde bedrag.

Een gebruikelijke werkwijze was dat grote sommen contact geld aan de verdachte werden overhandigd, en hij dit cash geld vervolgens omzette in cryptovaluta. Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat het hier om geldbedragen uit criminele activiteiten ging. De verdachte had door zijn handelen een faciliterende rol in het verplaatsen, verbergen en verhullen van die grote sommen crimineel geld.

Luxeleven

De man had zelf in die periode nauwelijks legale inkomsten of vermogen. Vanaf 2018 ontving hij geen salaris meer en zijn bankrekening werd grotendeels gevoed door onverklaarbare contante stortingen. Daarnaast strookt zijn uitgavepatroon niet bij zijn legale inkomsten. Zo trof de politie een behoorlijke hoeveelheid luxegoederen aan in zijn woning, maakte hij regelmatig vliegreizen en kocht hij onroerend goed in Spanje met contant geld. Hij kon voor dit alles geen plausibele verklaring geven.

Volgens de rechtbank heeft de man zich jarenlang schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.

Xtc-smokkel

Ook hield de verdachte zich ruim een jaar lang bezig met het regelen van xtc-pillen, het organiseren van smokkel van harddrugs naar Midden- en Zuid-Amerika en het opzetten van transportlijnen tussen die werelddelen en Rotterdam/Antwerpen. Hij bracht verschillende personen met elkaar in contact en had overleg over het vervoer, de wijze van verstoppen, prijzen en hoeveelheden harddrugs. Daarnaast stuurde hij daadwerkelijk meerdere zendingen met xtc naar Colombia.

Fraude

Daarnaast maakte de verdachte zich schuldig aan fraude door met o.a. valse documenten een huurovereenkomst voor een woning te kunnen afsluiten.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten, maar dat hij zijn criminele praktijken desondanks voortzette.