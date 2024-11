Zeven jaar cel voor schietpartij in Arnhemse taxibranche

Vechtpartij Op 7 januari 2024 vond op de Wildervankstraat in Arnhem een confrontatie plaats tussen aan de ene kant de taxichauffeur, zijn broer en zijn vader en aan de andere kant de latere slachtoffers. Tussen hen speelde een conflict in de taxibranche. Nadat ze kort met elkaar spraken, ontaardde de ontmoeting in een fysieke confrontatie waarbij over en weer werd geduwd, getrokken en geslagen. De 35-jarige man had een vuurwapen bij zich. Hij schoot twee slachtoffers in het been en bedreigde een ander door het wapen op hem te richten.

Geen noodweer

De man zei dat hij de slachtoffers niet wilde doden, maar dat hij wilde zorgen dat de situatie stopte door de slachtoffers in de benen te schieten. Daar gaat de rechtbank niet in mee. De rechtbank vindt dat de man de kans op levensbedreigend letsel op de koop toenam door onder deze omstandigheden de schoten te lossen. Daarnaast is er volgens de rechtbank geen sprake van noodweer omdat de man zichzelf in deze situatie had gebracht. Hij stuurde namelijk voorafgaand aan de ontmoeting een provocerend bericht aan een van de slachtoffers. Ook nam de man een vuurwapen mee naar de confrontatie.

Online advertenties

Het OM benadrukte eerder op zitting dat het conflict niet om standplaatsen draaide, maar om online advertenties en het genereren van clicks. Hierover ontstond een conflict gevolgd door onderlinge beschuldigingen over het lek steken van autobanden, waarvoor overigens geen bewijs was.

De rechtbank wijst delen van de vorderingen tot schadevergoeding toe tot een totaalbedrag van 13.000 euro.