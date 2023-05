Zeven uithalers binnen 24 uur opgepakt in haven Vlissingen-Oost

Connect on Linked in

In het havengebied Vlissingen-Oost bij Nieuwdorp heeft de politie vrijdagnacht vier vermoedelijke uithalers van drugs aangehouden. Donderdagnacht werden ook al drie mannen aangehouden bij Nieuwdorp.

Vier arrestaties

Vrijdagnacht zagen beveiligingsmedewerkers dat er mensen waren op een afgesloten bedrijventerrein aan de Finlandweg in Nieuwdorp. Na een zoektocht op het terrein met meerdere politie-eenheden, waaronder ook hondengeleiders, werden drie mannen aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Ridderkerk, een 20-jarige man uit Rotterdam en een 20-jarige man uit Ter Apel.

Een motoragent die in de omgeving zocht, trof in het nabijgelegen dorp Nieuw- en Sint Joosland in een auto een vierde verdachte aan. Deze 19-jarige man uit Rotterdam is ook aangehouden. De auto waarin hij zat is voor onderzoek in beslag genomen. De vier worden ervan verdacht uithalers van drugs uit zeecontainers te zijn.

Veertigers

De nacht ervoor, van donderdag op vrijdag, hield de politie rond 02.00 ook al drie mannen aan. Dat gebeurde bij een hek van een bedrijf aan de Italiëweg in Nieuwdorp. Ook hier ging het om vermoedelijke uithalers, die probeerden het bedrijventerrein op te komen.

Bij het zien van de douanebeambten stapten de mannen in een auto. De douaniers controleerden de auto en de mensen die erin zaten. Dat bleken een 44-jarige man uit Polen, een 43-jarige man uit Den Haag en een 44-jarige man uit de Dominicaanse Republiek te zijn. Omdat de mannen niet konden uitleggen wat ze daar deden, zijn ze aangehouden.

Ze worden verdacht van een poging om zich toegang te verschaffen tot een afgesloten haventerrein en van overtreding van de Opiumwet. De auto waarin ze reden is voor onderzoek in beslag genomen.

Alle aangehouden verdachten zitten nog vast. Het onderzoek wordt voortgezet, meldt de politie.