Zeven uithalers in een “hotel-container”

De politie en Douane hebben afgelopen donderdag zeven verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij pogingen om cocaïne van het haventerrein af te krijgen. Er is in het onderzoek ruim 1,4 ton cocaïne in beslag genomen. De verdachten zijn gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat de zeven allen veertien dagen langer vast blijven zitten.

Hotelcontainer

De diensten kwamen de verdachten op het spoor nadat een container waar mogelijk drugs in zouden zijn verstopt was onderzocht. In die container was geen cocaïne meer aanwezig. De verdachten werden, na het aantreffen van de lege container, aangehouden op het haventerrein. In hun directe nabijheid was een zogenoemde hotelcontainer, die was ingericht voor verblijf, met onder andere matrassen, slaapzakken, powerbanks en eten en drinken voor een langere periode. Deze hotelcontainer bleek vorige week woensdag op het haventerrein te zijn geplaatst.

Switchmethode

Na onderzoek werd ook een container aangetroffen waar, volgens het Openbaar Ministerie, de cocaïne in was overgeplaatst. De Douane trof in die container 1.436 kilo drugs aan. Het vermoeden is dat de verdachten de switchmethode hebben toegepast om de cocaïne vervolgens van het haventerrein te smokkelen.

Bij een switch pakken criminelen cocaïne snel over naar een andere container, een container die vrijwel zeker geen douane-controle krijgt.

Barendrecht

De verdachten zijn zeven mannen in de leeftijd van 21 tot en met 26 jaar uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Barendrecht. Ze worden verdacht van het invoeren van drugs en het overtreden van de nieuwe uithalerswet.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.