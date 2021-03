Zeven verdachten cocaïnewasserij voor drie maanden vastgezet

Connect on Linked in

In Den Haag zijn begin maart een grote cocaïnewasserij en een lokatie waar cocaïneblokken werden geperst ontmanteld. Ook is er 3,5 miljoen euro aan cash gevonden. De raadkamer van de Haagse rechtbank heeft woensdag de voorlopige hechtenis van zeven Hagenaars verlengd met negentig dagen.

“Cocaïneblokkerij”

De mannen (vijf broers en twee bekenden van hen) blijken op 9 maart te zijn aangehouden op verdenking van cocaïnehandel. Op die dag hield de politie ook op verschillende plaatsen doorzoekingen. In de Joubertstraat was een stashlocatie en een “cocaïneblokkerij”, waar cocaïne in luchtdichte blokken van een kilo werd geperst.

In de Berlijnstraat was de cocaïnewasserij gevestigd. In de auto van een 42-jarige Hagenaar vonden agenten ruim 3,5 miljoen euro.

Sky-ECC

Het bewijs tegen de Hagenaars (die in leeftijd variëren tussen de 24 en 44 jaar) bestaat verder uit chats die zij voerden via EncroChat en Sky-ECC. Sinds hun aanhouding zaten de verdachten ‘in beperkingen’. Dat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Daarom zeggen politie en OM terughoudend te zijn geweest in de communicatie. Vanaf woensdag zijn de beperkingen opgeheven.

In een cocaïnewasserij wordt cocaïnepasta (of cocaïne die is verwerkt in andere producten) gespoeld met chemicaliën en omgezet in cocaïnezout. Na een droogproces ontstaat snuifbare cocaïne. De cocaïne wordt in blokken geperst om verkocht en gemakkelijk vervoerd te kunnen worden.