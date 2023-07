Zeven verdachten drugshandel opgepakt bij grote politieactie in Brabant

Bij een grote politieactie in Tilburg en omgeving zijn maandagochtend zeven verdachten aangehouden op verdenking van drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Anonieme tips

De recherche in Tilburg startte na diverse meldingen via onder andere Meld Misdaad Anoniem een onderzoek naar een groepering die zich in Tilburg en omstreken bezig zou houden met drugshandel. Tijdens het onderzoek kwamen zeven verdachten in beeld. In overleg met de officier van justitie in Breda werd besloten tot actie over te gaan en de verdachten aan te houden.

Invallen

Om 06.00 vanmorgen startte een grote politieactie waarbij 130 agenten werden ingezet. Bij verschillende invallen werden zeven mannen van 21 tot en met 36 jaar aangehouden. Daarnaast zijn zeven woningen en enkele voertuigen doorzocht. Het gaat om aanhoudingen en adressen in Tilburg (5), Rijen (1) en Berkel-Enschot (1). Er zijn onder meer harddrugs, contant geld en diverse gegevensdragers zoals mobiele telefoons in beslag genomen.