Zeven verdachten in Amsterdam opgepakt na ramkraak in Zwolle

In Amsterdam zijn zondagnacht zeven verdachten aangehouden na een ramkraak op een opticien in Zwolle. De politie meldt dat een auto na de ramkraak met ruim 250 kilometer per uur binnen 25 minuten van Zwolle naar Amsterdam reed.

De ramkraak vond rond 04.00 plaats aan de Vispoortenplas. Er zouden volgens De Stentor “flink wat brillen” zijn buitgemaakt. Toen het voertuig met hoge snelheid in de hoofdstad aankwam, kon de politie al snel de drie inzittenden aanhouden. In een Amsterdamse woning zijn later nog vier verdachten aangehouden.