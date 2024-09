Zeven verdachten opgepakt in groot wapenonderzoek rond Colombiaanse “Godmother van Amsterdam” (VIDEO)

Aura C.

In januari dit jaar werden na onderschepte berichten uit het cryptoplatform Sky ECC vijf verdachten aangehouden in Nederland. In Colombia werd een vrouw aangehouden die leiding gaf aan de vermeende misdaadorganisatie. Het ging om de eerder veroordeelde Aura C. (47), alias de “Godmother van Amsterdam”.

Aura C. werd eind januari opgepakt in de Colombiaanse stad Medellín.

230 kilo coke



De zes worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de invoer van 230 kilo cocaïne. In dit onderzoek zijn toen invallen gedaan in 29 woningen. In een woning in Rotterdam-Zuid werd een grote hoeveelheid zware vuurwapens gevonden, inclusief een raketwerper die klaar was voor gebruik.

Vervolgonderzoek



Na het aantreffen van deze wapens ging de recherche van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies verder met het onderzoek. Dat resulteerde dinsdag in invallen in 22 woningen in Rotterdam, Rozenburg, Dordrecht, Barendrecht, Gouda en Zoetermeer. Daarbij werden zeven verdachten aangehouden in de leeftijd 30 tot 61 jaar. In de woningen werden drie handvuurwapens en cocaïne aangetroffen.



Zes verdachten worden vrijdag voorgeleid bij de rechter commissaris in Rotterdam.

Uitlevering



Deze week werd overigens bekend dat de Colombiaanse autoriteiten goedkeuring hebben gegeven voor de uitlevering van Aura C. Ze wordt beschuldigd van drugshandel en witwassen, gelinkt aan het Balkan-kartel en de voormalig leider van de Colombiaanse Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

C. coördineerde grote cocaïnetransporten naar Europa en beheerde een vastgoedbedrijf in Amsterdam om geld wit te wassen. Het Parool schreef eerder dat Aura C. een van de makelaarszussen uit Amsterdam is die in 2017 al eens veroordeeld werden voor grootschalige cocaïnehandel. De zussen kregen toen 4,5 jaar en een kleine 3,5 jaar celstraf. Zij zouden een drugsorganisatie hebben aangestuurd en via hun makelaarsbedrijf Key Apartments voor woningen hebben gezorgd. Aura C. zat eerder ook in Colombia al eens vast voor drugshandel.