Zevende arrestatie na schietpartij met zwaargewonde in Assen

De politie heeft woensdag een 20-jarige man uit Assen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij op de Maria in Campislaan in de stad. Daarbij raakte een 24-jarige Assenaar zwaargewond. Eerder werden in de zaak al zes andere verdachten aangehouden, van wie er nog drie vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag.

(Beeld uit archief)

Het slachtoffer werd woensdag rond 17.45 neergeschoten op de Maria in Campislaan in Assen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Afgelopen vrijdag heeft de rechter-commissaris besloten dat drie mannen uit Assen van 21, 27 en 28 jaar veertien dagen langer vast blijven zitten. Twee andere mannen van 19 uit Arnhem en 21 uit Assen zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachte.

Daarnaast werd er donderdag ook een 20-jarige man uit Assen aangehouden, die inmiddels is heen gezonden. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.