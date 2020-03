Ziekenhuis oplichten voor miljoenen met mondkapjes?

Connect on Linked in

De landelijke eenheid van de politie heeft dinsdag een man en een vrouw (allebei 27 jaar) aangehouden omdat ze volgens de politie een ziekenhuis probeerden op te lichten met een niet bestaande partij mondkapjes.

Miljoenen

Vorige week kreeg de politie een signaal binnen dat een Nederlands ziekenhuis een grote partij mondkapjes kreeg aangeboden waarvoor miljoenen euro’s moest worden betaald. Maar de te leveren partij was er in werkelijkheid vermoedelijk helemaal niet. De politie denkt dat de man en de vrouw probeerden te profiteren van de corona-crisis. Er is uiteindelijk nooit betaald.

In het onderzoek was dinsdag een doorzoeking en zijn de twee verdachten aangehouden in Dordrecht. Tijdens de doorzoeking zijn bescheiden en digitale gegevens inbeslaggenomen die nader worden onderzocht. De verdachten zijn overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam en worden daar verhoord.

FIU

De melding aan de politie kwam van de betrokken ziekenhuizen en van de Financial Intelligence Unit (FIU), die een melding van een ongebruikelijke financiële transactie had gekregen van een internationale bank.

De politie zegt rekening te houden met een toename van onder meer internetoplichting en babbeltrucs die te maken hebben met de uitbraak van het coronavirus. Ook in andere Europese landen spelen deze problemen.