Zijn deals in cryptozaken verstandig? (COLUMN)

Door Michel van Stratum

Hij roept verdachten, en dus ook impliciet gedetineerden die nog geen cliënt zijn van zijn kantoor, op af te wachten hoe het Europese Hof van Justitie en het EHRM zal gaan oordelen en adviseert dus géén procesafspraken te maken. Dat zou een verstandig advies kunnen zijn. De vraag is of dat altijd een verstandig advies is.

Wordt aan (kwetsbare) verdachten op deze manier niet een vette worst voorgehouden?

Veel strafadvocaten herkennen de vele telefoontjes die binnenstromen na alweer een optimistisch en uitbundig verhaal op Crimesite of een ander medium. ‘Sky is nu echt gevallen’, hoor je dan, en vele gedetineerden papegaaien elkaar dan optimistisch na. Vermoeiend is het wel. Ik blijf vooralsnog echter vrij sceptisch en moet het nog zien. Ik kom daarop zo terug.

Aan zijn stelling legt Moszkowicz kort samengevat ten grondslag, dat overal in Europa en ook daarbuiten de acceptatie van cryptobewijs afbrokkelt en dat de wenselijkheid van acceptatie dubieus is, aldus deze rechtsgeleerde raadsman. De vraag is of zijn stellingen kloppen, en zo ja, hoe snugger het is om géén procesafspraak te maken en (te) lang te wachten op een onzekere uitkomst.

De stelling, inhoudende dat de acceptatie in heel Europa van het pgp-bewijs afbrokkelt, mist echter in ieder geval in Nederland, en ook in vele andere landen om ons heen, grotendeels feitelijke grondslag. Het is maar door welke bril je de rechtspraktijk bekijkt.

Het is wellicht aan mijn aandacht ontsnapt, maar ik heb echter in Nederland nog geen arrest van de Hoge Raad of van een lagere instantie voorbij zien komen, dat pgpbewijs als onrechtmatig kwalificeert en voor het bewijs uitsluit. Toegegeven, er zijn uitspraken in enkele andere landen bekend, waarin kritisch naar de rechtmatigheid en waarde van deze bewijsmiddelen wordt gekeken. Ook is het juist, dat in Straatsburg in de nabije toekomst op dit punt naar verwachting nog kritisch zal worden gekeken. Maar om nu enthousiast zonder meer te stellen, dat – wat Moszkowicz noemt – een golf van uitspraken de Nederlandse lijn zwaar onder druk zou zetten, lijkt me overdreven en al te uitbundig.

Als al daadwerkelijk zou worden geoordeeld dat in één concrete zaak verweren omtrent rechtmatigheid van pgp-bewijs ten onrechte zijn verworpen en geen sprake is van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM, dan zegt dat nog niets of te weinig over alle andere pgp-zaken in Nederland. Zeker niet indien er naast pgp-bewijs nog andere bewijsmiddelen zijn met zelfstandige betekenis. En zelfs indien Straatsburg zou oproepen tot het eerder inwilligen van onderzoekswensen, volgt daar nog niet uit dat iedere verdachte in Nederland in de nabije toekomst altijd vrijuit zal gaan. Het hangt immers af van de concrete omstandigheden van het geval. Geen zaak is echter gelijk. Het is best mogelijk dat later alsnog ‘om’ zal worden gegaan en de Nederlandse praktijk kritischer en meer behoedzaam met dit soort bewijs wordt omgesprongen.

Cliënten in grote pgp-zaken, waar vele jaren gevangenisstraf en héél veel geld op het spel staat, adviseer ik doorgaans wel in ieder geval het gesprek met het OM aan te gaan, teneinde een mogelijke procesafspraak te verkennen. Dan kan je ook daarna een juiste en evenwichtige afweging maken. Bij het maken van procesafspraken kunnen alle partijen voordeel hebben. De verdachte weet waar hij aan toe is en kan aldus een grote strafkorting ontvangen. Dat klemt temeer, daar in de meeste zaken na een hoge schrikeis strenge straffen worden opgelegd en veel voordeel wordt ontnomen, in geval géén procesafspraak volgt.

Tel uit je winst met je gedachte dat in de verre toekomst ooit een kans bestaat dat Encro-, Sky- en andere pgp-zaken zouden kunnen ‘vallen’. Met het kopen van een Staatslot heb je ook een kans. Kansberekenen is echter ook een vak.

De openlijke oproep in Crimesite géén procesafspraken te maken en af te wachten, ‘totdat het stof neerdaalt’, deel ik niet zonder meer. Lopende strafzaken gaan vaak snel. De druk om snel en efficiënt te procederen neemt toe, hoe ongewenst dat soms ook is. De onwenselijke praktijk van “plea bargaining” in de VS kan daarbij een schrikbeeld zijn. Toch kan het in grote strafzaken in Nederland vaak wel verstandig zijn een procesafspraak te verkennen.

Als niet tijdig een procesafspraak wordt gemaakt, verlies je snel een korting van 30 procent en een grote korting op een hoog ontnemingsbedrag (packagedeal). Sceptische strafrechters noemen het ook weleens ‘het uitdelen van cadeautjes’. Toch worden bijna alle procesafspraken door strafrechters gevolgd.

Het voeren van een effectieve verdediging en gemotiveerd leveren van tegenspraak tegen bewijsmiddelen is belangrijk in het strafrecht. Indien het strikt noodzakelijk is, moet doortastend en lang doorgeprocedeerd worden tot aan de laatste instantie. Als verdediging moet je je uiteraard nooit onder druk door het OM en/of de strafrechter laten zetten en de verdachte zeker geen ongunstige procesafspraak laten opdringen. Maar een verdachte moet niet blind zijn voor de veranderde rechtspraktijk en realistisch blijven. Het gesprek aangaan tussen verdediging en OM, waarbij de schade tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt, kan meestal geen kwaad, zelfs nog in hoger beroep. Lang doorprocederen kan altijd nog. Stevig en scherp onderhandelen is ook een vak. Een goede en ervaren advocaat in strafzaken weet er wel raad mee.

(Michel van Stratum is strafadvocaat)