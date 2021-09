Zo gaan uithalers in de Rotterdamse haven te werk

Connect on Linked in

De afgelopen tien dagen zijn in de Rotterdamse haven 110 cocaïne-uithalers gepakt. Een ongekend hoog aantal. In de nacht van zaterdag op zondag werden 25 insluipers gepakt. En maandag werden negen uithalers die opgesloten zaten in een container met boomstammen aangehouden – en van een wisse dood gered.

Uithalers, die worden aangestuurd door criminele bendes om drugs uit containers te halen, komen op verschillende manieren de haven binnen. Dat kan bijvoorbeeld door een hek open te knippen, door toegangspassen te kopen, zich te verstoppen in (vracht)auto’s of te vermommen als douanebeambten. De Telegraaf schrijft bijvoorbeeld over een replica van een douanewagen die op het terrein van de haven werd gevonden.

Paard van Troje

De krant laat ook Jan Janse aan het woord, chef van de zeehavenpolitie: ‘Zo is er een methode die we het Paard van Troje noemen. Daarbij wordt een vrachtwagen met een container vol insluipers het terrein op gereden. Op de papieren staat dat er een reguliere lading in de container zit. Het Trojaanse paard moet wel worden neergezet op de grond, anders kunnen de insluipers er niet uit. Alleen dankzij corrupte personen bij transportbedrijven en havenbedrijven zijn dit soort acties mogelijk’ aldus Janse.

Sommige uithalers blijven op het terrein en verblijven dan in lege containers, ook wel hotelcontainers genoemd. Er worden regelmatig van dit soort hotelcontainers aangetroffen, waarin slaapzakken en eten en drinken worden gevonden.

‘Ze blijven maar komen’

De meeste uithalers hebben een criminele achtergrond. Janse: ‘Vaak voor geweld of voor drugs. Het zorgwekkende is dat criminele organisaties kennelijk over onuitputtelijke bronnen beschikken voor het rekruteren van dit soort mensen. Want ze blijven maar komen. Meestal is er een voorman die ervaring heeft en het terrein goed kent. Een ploeg van zeven uithalers kan per keer zo’n 350 kilo coke uit een container halen.’ Ook handig voor de criminelen: de coke staat verpakt in tassen klaar.

Nederlandse uithalers zouden ook actief zijn in de havens van Hamburg en Antwerpen.

Lage straffen

Vooralsnog gelden er lage straffen voor uithalers: ze zitten enkele dagen vast en krijgen dan straffen tot 80 euro voor het betreden van verboden gebied. Door een wetswijziging gaat dit binnenkort veranderen. De maximumstraf wordt dan twee jaar.