‘Zolang drugs gecriminaliseerd blijven, zullen er in Colombia steeds nieuwe drugsbazen opstaan’

Zolang cocaïne illegaal blijft, zullen er in Colombia steeds weer nieuwe drugsbazen opstaan. Dat zegt hoogleraar Kees Koonings zaterdag in de krant Het Parool.

Conflict

Koonings is hoogleraar antropologie en conflict aan de Universiteit van Utrecht. Hij geeft zijn mening over het voornemen van de nieuwe Colombiaanse president Petro, om een einde te willen maken aan de War on drugs.

Volgens Koonings wil Petro vooral vrede in zijn land bereiken, door aan tafel te gaan met de guerillabewegingen en de drugskartels. ‘Voor de drugskartels gaat dat om juridische onderhandelingen. Dan moet je denken aan een aangepaste strafmaat voor het opgeven van wapens, of illegale activiteiten.’

Petro wil boeren die coca verbouwen, als alternatief toestaan cannabis te telen, om zo cocaïnecriminaliteit tegen te gaan. Koonings vindt die gedachte naïef: ‘Cannabis is minder lucratief, en dus blijft het verdienmodel voor de kartels cocaïne.’

Illegaal

Koonings ziet dit niet veranderen, ook niet in het geval Colombia cocaïne zou legaliseren. ‘Zolang de drug gecriminaliseerd blijft in West-Europa en de VS, de grote afzetmarkten, blijft de illegale handel voor kartels interessant.’

Probleem is volgens Koonings, dat als de cultuur van geweld en het criminaliseren van drugs niet verandert, gewoon een nieuwe lichting drugsbazen het vacuüm zal opvullen. ‘Dan heb je alleen andere poppetjes, maar blijft het probleem hetzelfde.’