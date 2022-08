Nieuwe Colombiaanse president wil dat drugsoorlog op de schop gaat

Connect on Linked in

De vers gekozen Colombiaanse president Gustavo Petro (62) heeft opgeroepen tot een nieuwe wereldwijde strategie om de illegale drugshandel te bestrijden. In de speech tijdens zijn inauguratie verklaarde de eerste linkse president van het land dat de ‘oorlog tegen drugs’ een mislukking is. Petro zei tijdens zijn toespraak in hoofdstad Bogota dat het tijd is voor een nieuwe en wereldwijde overeenstemming die ‘accepteert dat de oorlog tegen drugs is mislukt’.

‘Het heeft 40 jaar lang een miljoen dode Latijns-Amerikanen achtergelaten en elk jaar sterven 70.000 Noord-Amerikanen door een overdosis.’ Volgens Petro heeft de strategie van repressie de afgelopen decennia alleen maar de macht van criminele organisaties versterkt en Latijns-Amerikaanse staten verzwakt. In Colombia zijn honderdduizenden mensen gedood in de decennialange burgeroorlog, die voor een belangrijk deel is gevoed door de handel in cocaïne.

De Verenigde Staten begonnen vanaf 1945 in Peru, Bolivia en Chili de cocaïnehandel te bestrijden, alleen die drie landen waren toen betrokken. Door die bestrijding verlegde de export van cocaïnepasta zich in de jaren tachtig naar Colombia. Daar begon toen productie van cocaïnepoeder te ontstaan. Nadat de Verenigde Staten de luchtbrug van pasta vanuit Peru naar Colombia afsneed begonnen boeren ook in Colombia cocablaadjes te telen. Colombia produceert nu ongeveer de helft van de cocaïne in de wereld.

De term war on drugs raakte begin jaren zeventig ingeburgerd tijdens het bewind van de Amerikaanse president Richard Nixon die radicaal het gebruik van marihuana en heroïne onder Amerikaanse soldaten in Vietnam, en onder veteranen, probeerde te bestrijden.

Petro was burgemeester van Bogota en ooit guerrillastrijder. Hij werd in juni gekozen op basis van een radicaal en links verkiezingsprogramma waarmee hij armoede en ongelijkheid in het land wil bestrijden. Petro is de eerste president van Colombia die niet conservatief of gematigd conservatief is.

Petro’s voorganger, Ivan Duque, riep net als voorgangers in het verleden steun in van de Verenigde Staten om de cocaïneproductie op het Colombiaanse platteland hard aan te pakken. Dat is hem net als die voorgangers mislukt.

De productie van cocaïne stijgt doordat de methoden van zowel de teelt van cocablad als de productie van cocaïne in Colombia steeds verbeteren. Bovendien blijken wereldwijd opererende criminele netwerken niet gevoelig te zijn voor de successen die de politie meldt, in de vorm van arrestaties.

In Europa stijgt het aantal in beslag genomen kilo’s cocaïne de laatste jaren – en waarschijnlijk ook het aantal kilo’s dat niet in beslag is genomen. De prijs van cocaïne in Nederland staat al vele jaren onder druk. In het uitgaansleven in de grote steden komt de prijs geregeld onder de 50 euro per gram.

De consumptie van cocaïne in Azië en Oceanië is gestaag aan het stijgen.