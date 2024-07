Zoon Ridouan Taghi twee weken langer vast

Connect on Linked in

Faissal Taghi, de 23-jarige zoon van de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Zwolle maandagmiddag besloten.

Gehuurde jet

Faissal Taghi werd vrijdagavond met een gehuurde jet overgebracht vanuit Dubai naar Nederland. Hij wordt ervan verdacht de criminele activiteiten van zijn vader te hebben voortgezet. Faissal Taghi werd in augustus vorig jaar in zijn woonplaats Dubai aangehouden op verzoek van het Landelijk Parket.

Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezig houdt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.

Romeo van K.

Gelijktijdig met Faissal Taghi leverde Dubai vrijdag ook de gezochte Nederlander Romeo van K. (46) uit. Ook hij zat vrijdag in het toestel waarmee Faissal Taghi naar Nederland werd gevlogen. Van K. stond sinds februari 2022 gesignaleerd op verdenking van internationale drugshandel.

26Lyons

Hij is verdachte in 26Lyons, een strafzaak waarin in maart 2023 drie andere mannen al zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. In november 2023 is Romeo van K. op basis van de signalering aangehouden in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.