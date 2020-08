Zoon Urkse wethouder vast om coketransport

Connect on Linked in

In de vrachtwagen van een zoon (32) van een SGP-wethouder op Urk is vorige week in het Franse Calais een lading cocaïne en amfetamine gepakt. De burgemeester van Urk en de gemeenteraad willen opheldering van wethouder Geert Post omdat hij verzweeg dat hij ook ook vervoersmanager is bij het transportbedrijf van zijn zoon.

De inbeslagname vond plaats achter de Douane in Calais, op een strook die formeel Brits grondgebied is. De zoon van de streng christelijke wethouder Post is dan ook door de Britse autoriteiten opgepakt en naar Engeland gebracht. De zending van 419 kilo werd ontdekt nadat een lading bloemen door de scanner ging.

De chauffeur heeft op een zitting in Engeland tegen een rechter gezegd onschuldig te zijn.

De drugs werden gevonden in geheime ruimtes onderin de bloemencontainers.