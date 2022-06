Zuid-Amerikaanse visserschuit met cocaïne onderschept

Connect on Linked in

Agenten van de Spaanse Nationale Politie en de Douane hebben in de vroege uren van 3 juni op volle zee ten zuiden van de Canarische Eilanden in een vissersboot 560 kilo cocaïne onderschept. De vissersboot voerde geen vlag of zichtbare identificatietekens. Acht bemanningsleden, met de Braziliaanse nationaliteit, zijn gearresteerd.

Het 19-meter lange schip voer ruim 500 kilometer ten zuiden van de Canarische Eilanden, het is opgebracht naar de haven van Las Palmas.

Er was informatie over het transport binnengekomen uit een lopend internationaal onderzoek. Onder meer het Europese inlichtingencentrum voor zeevaart MAOC-N hebben meegedaan aan de speurtocht naar de boot. Die werd bemoeilijkt door de schaarse informatie die beschikbaar was over de koers vanuit Zuid-Amerika en door een storm ter hoogte van de Azoren.

Volgens de Spaanse politie zijn de afgelopen periode meerdere transporten van cocaïne gedaan met vissersboten uit Zuid-Amerika.