Zwaar explosief blaast gevel uit Amsterdams pand

Op een Amsterdams bedrijventerrein is in de nacht van maandag op dinsdag door een explosie de gevel uit een pand geslagen. Dat gebeurde om de hoek van de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, aan het Keurenplein. Elders in Amsterdam-West werd de afgelopen nacht een pand beschoten.

Telefoons

Volgens de politie is er aan het Keurenplein gebruik gemaakt van een zwaar explosief. Rond 00.30 kwam een eerste melding van de explosie binnen via 112. Doelwit was een bedrijf dat mobiele telefoons repareert.

Ter plaatse constateerde politie dat de explosie brokstukken tot ver in de omtrek had geslingerd.

Geuzenveld

In Amsterdam-Geuzenveld, iets noordelijker in Nieuw West, werd volgens de politie in de Cornelis Outshoornstraat in de nacht van maandag op dinsdag een pand beschoten. De schietpartij werd even na 05.00 gemeld. Agenten hebben verschillende inslagen van kogels aangetroffen. Over het pand dat doelwit was is niets bekend.