Zwaar explosief ontploft bij woning gezin

Zondagavond is er in Amsterdam in een woning een zwaar explosief ontploft. De politie meldt dinsdag dat er op dat moment een gezin in de woning aanwezig was. Het incident gebeurde bij een woning aan de Wijdenesserstraat in Amsterdam-Noord. Er raakte niemand gewond.

Rond 23.40 was er een grote explosie aan de voordeur van het huis. Een bewoner was op dat moment in de woonkamer beneden terwijl de rest van het gezin boven was.

Agenten troffen een vernielde voordeur en een enorme ravage in de woning aan. Medewerkers van Team Explosieven en Veiligheid en de Forensische Opsporing hebben onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Uit dit onderzoek blijkt dat er vermoedelijk zwaar vuurwerk is gebruikt.