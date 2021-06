Connect on Linked in

In Utrecht heeft een zwaarbewapende politie-eenheid dinsdagmorgen een inval gedaan in een woning aan de Peetersdreef in de wijk Overvecht. In de flatwoning was volgens de politie een wietplantage aanwezig.

Er zijn planten, lampen, planten en andere productiemiddelen naar buiten gedragen. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn geweest.

Waarom er met een zwaarbewapende eenheid is binnengevallen is onduidelijk.