‘Zwaarbewapende groep rippers opgepakt aan Costa del Sol’ (VIDEO)

In het zuiden van Spanje is een zwaarbewapende groep mannen gearresteerd die zich volgens de politie als criminele organisatie toelegde op het rippen van drugsbendes. De Nationale Politie en Guardia Civil zeggen elf mensen te hebben aangehouden in Algeciras, Málaga, Fuengirola en Mijas.

Twaalf vuurwapens zijn in beslag genomen, daaronder waren twee aanvalsgeweren, een machinepistool, 7 pistolen en 2 jachtgeweren, en verder munitie, kogelvrije vesten, geolocatie-apparatuur, en camera’s. Op vijf plaatsen zijn doorzoekingen geweest.

Het onderzoek was al in februari 2019. Toen kreeg de politie informatie over een groep die stelselmatig op bijzonder gewelddadige manier drugshandelaren overviel. Voertuigen werden doorzeefd en steeds werd veel geschoten waarbij verdwaalde kogels in huizen en auto’s belandden.

De groep pleegde overvallen in de provincies Cádiz, Alicante en Tarragona. De groep beschikte over zeer snelle auto’s die in sommige gevallen andere auto’s van de weg drukten, ook politiewagens.

De hoofdverdachte werd sinds een jaar gezocht. Hij moest nog een gevangenisstraf uitzitten. De man heeft de bijnaam “Maxi”. Hij verscheen eind 2018 op televisie in een documentaire over drugstransporten vanuit Marokko over de Straat van Gibraltar.

De zaak komt ook aan de orde in het boek Costa del Coke.