‘Zwaarbewapende motorclubleden opgepakt door Antwerpse politie’

Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft zaterdagavond in de Antwerpse wijk Borgerhout twee auto’s klemgereden met daarin vijf verdachten. Het vijftal bleek in het bezit van twee doorgeladen handvuurwapens en een Kalasjnikov. Volgens de Gazet van Antwerpen hebben de inzittenden banden hebben met een motorclub, die verwikkeld zou zijn in een conflict in het criminele milieu.

De twee wagens werden klemgereden op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een mogelijke aanslag tegen de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, die al enkele weken zwaar bewaakt wordt omdat in het criminele milieu een prijs op zijn hoofd is gezet, maar de federale politie heeft dat scenario laten varen.

De vijf verdachten zijn opgepakt. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie.