Zwaargewonde (17) na schietpartij in Eindhoven, zes verdachten opgepakt

Bij een schietpartij op de Locomotiefstraat in Eindhoven is donderdagavond een 17-jarige jongen zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht en is volgens de politie buiten levensgevaar. In totaal zijn er zes verdachten aangehouden voor de schietpartij middenin een woonwijk, waaronder het slachtoffer.

De zwaargewonde Eindhovenaar werd door de politie aangetroffen in de Condensatorstraat. Hij bleek te zijn neergeschoten in de nabijgelegen Locomotiefstraat. Twee andere mannen, waaronder ook één gewonde, meldden zich daarna ook in het ziekenhuis. Ze zijn beiden aangehouden voor vermoedelijke betrokkenheid bij de schietpartij.

Arrestatieteam

Drie mannen werden later in de nacht door een arrestatieteam in een woning aan de Locomotiefstraat aangehouden. In totaal zijn er zes verdachten aangehouden, waaronder het 17-jarige slachtoffer.

Volgens de politie is er momenteel nog veel onduidelijk over de achtergrond en toedracht van het incident. De recherche doet daar onderzoek naar.